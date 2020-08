أعلنت مديرة مركز بنغازي الطبي ورئيسة اللجنة

الطبية الاستشارية للجنة العليا لمكافحة وباء كورونا فتحية العريبي، وفاة خمسة

مصابين بفيروس كورونا، الأحد الماضي في برج الأمل المخصص لعزل المصابين.

ونفت العريبي أن يكون سبب الوفاة راجع لانقطاع

إمدادات الأكسجين عن البرج، موضحة أن هذا العدد هو المتوسط اليومي لعدد حالات

الوفاة بسبب الفيروس في كل دول العالم.وأفادت العريبي أن الحالات المتوفية كانت مصابة بأمراض مزمنة، ما تسبب في

عدم تحملها للإصابة بفيروس كورونا، وفقدت على إثرها الحياة.

The post العريبي: تسجيل 5 وفيات بفيروس كورونا في برج الأمل appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24