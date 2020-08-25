رداً على تركيا.. اليونان تُجري مناورات حربية في المتوسط

أعلنت اليونان عن استعدادها لإجراء مناورة حربية شرق جزيرة كريت، بالتزامن مع إعلان تركيا عن تدريبات حربية مشتركة مع دول حليفة في الناتو شرق المتوسط اليوم.

وصعّد إصرار أنقرة على المضي قدما بالتنقيب في شرق البحر المتوسط الغني بالنفط والغاز التوتر أكثر بينها وبين اليونان وقبرص اليونانية، الأمر الذي استدعى دخول عدة أطراف على خط الأزمة.

وارتفعت التوترات مطلع شهر أغسطس الجاري مع إرسال أنقرة سفينة “عروج ريس” للمسح الزلزالي ترافقها سفن حربية إلى قبالة شواطئ جزيرة كاستيلوريزو اليونانية في شرق المتوسط.

وتصاعد التوتر بين اليونان وتركيا في المتوسط قبل أيام عندما أصيب 3 جنود أتراك خلال مناوشات بين البحرية اليونانية والتركية، عند اعتراض سفن تركية دخلت المياه الإقليمية اليونانية، بهدف التنقيب عن الغاز.

وعلى خلفية هذه التوترات، عقد وزراء الاتحاد الأوروبي اجتماعاً، في الـ14 من أغسطس الجاري، بدعوة من الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بحثوا خلاله تطورات الوضع شرق البحر المتوسط.

ودعا وزراء الاتحاد الأوروبي في ختام الاجتماع تركيا لوقف التصعيد شرق البحر المتوسط والعودة إلى طاولة المفاوضات، مؤكدين تضامنهم مع اليونان وقبرص.

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