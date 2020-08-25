عناصر يرتدون الزي العسكري تغلق مراكز الاقتراع في تراغن

أغلق عناصر يرتدون الزي العسكري صباح الثلاثاء مراكز الاقتراع المخصصة لانتخاب المجلس البلدي في تراغن، ما أدى إلى تعطيل العملية الانتخابية في المدينة.

وقالت مصادر محلية متطابقة لـ«بوابة الوسط» إن العناصر المصحوبين بسيارات عسكرية، صادروا تجهيزات المراكز المعدة للعملية الانتخابية، وأخذوها إلى جهة غير معلومة.

وكان من المقرر بدء الانتخابات في تراغن التاسعة صباح اليوم، و سبق أن أجلتها اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية بسبب مشكلات تتعلق «بأمور لوجيستية»، حسب تفسيرها.

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