شمام: أتمنى أن تكون «مطالب المظاهرات واضحة»

تمنى العضو السابق فيما يعرف بـ«المجلس الانتقالي»، محمود شمام، أن تكون مطالب المظاهرات التي خرجت ضد فساد حكومة السراج وتدهور الأحوال المعيشية في طرابلس «واضحة».

وقال شمام، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “لا تستهينوا بما يجري من متظاهرات قد تتحول إلى كرة ثلج تكبر كل يوم وتشمل إدانة كل الفاسدين والقابضين على مفاتيح السلطة”.

وأضاف شمام، المعروف بولائه لقطر “نحذر من استعمال القوة ضد المتظاهرين، ونتمنى أن تكون التظاهرات سلمية وتحت العلم الليبي وبمطالب واضحة”.

وكان رئيس حكومة الوفاق فائز السراج، قد زعم أنهم أفشلوا مشروع ما أسماه «عسكرة الدولة» بفعل تضحيات «قوات بركان الغضب»، رافضا في كلمة وجهها لليبيين، مساء الاثنين، “الاعتداء الذي وقع على المتظاهرين المحتجين ضد الفساد في طرابلس”، محذرا ممن سماهم «المندسين» الذين يهدفون إلى إثارة الفتن، على حد زعمه.

وقال «السراج»: “إن التظاهر أمر مشروع”، مؤكدا على “حق الليبيين في المطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية، وأن من واجبهم في الحكومة الاستجابة للمطالب وحماية المتظاهرين”، بحسب ادعائه.

وأشار إلى أن هناك عدة تجاوزات حدثت في تظاهرة الأحد لأن الذين خرجوا لم يستكملوا الإجراءات القانونية والحصول على موافقة بالتظاهر من الجهات المعنية حتى تقوم هذه الجهات بحمايتهم وتحميهم من المندسين، كما أن الأزمات الموجودة لها تراكمات متعددة وليس المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني من كان سببا أساسيا فيها”، على حد تعبيره.

وكانت قد انطلقت عدة تظاهرات ضد حكومة الوفاق، الأحد، في مناطق مختلفة من مدينة طرابلس، للمطالبة بمحاربة الفساد وتردى الأوضاع المعيشية، وتحميل حكومة “السراج” مسؤولية عدم توفير الاحتياجات الأساسية كالمياه والكهرباء والرواتب.