المركز الوطني للأمراض يؤكد ظهور 272 اصابة جديدة من كوفيد 19 في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه استلم أمس الإثنين 24 اغسطس 2020 عدد (2388) عينة موزعة علي النحو التالي:

المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (890) عينة.

مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (129) عينة.

مختبر الرقابة الصحية الدولية منفذ امساعد عدد (8) عينة.

مختبر مركز بحوت التقنيات الحيوية عدد (367) عينة.

مختبر فرع المركز سبها عدد (106) عينة.

مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (409) عينة.

مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (400) عينة.

مختبر فرع المركز الزاوية عدد (77) عينة.

مختبر فرع مركز زوارة عدد (2) عينة.

وكانت النتائج كالتالي:

-عدد (2116) عينة سالبة.

-عدد (272) عينة موجبة مفصلة كالتالي:

-عدد (150) حالات جديدة.

-عدد (122) حالات مخالطين.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض إن عدد حالات الشفاء 16 حالة وعدد 4 حالات وفاة.