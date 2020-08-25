أشرف الشح: كلمة السراج «متضاربة» سواءً في شقها السياسي أو ما يتعلق بإدارة الدولة

اعتبر أشرف الشح، المستشار السابق لـ”مجلس الدولة الاستشاري” أن كلمة السراج “متضاربة سواءً في شقها السياسي أو ما يتعلق بإدارة الدولة”.

وقال «الشح» في تغريدة له عبر حسابه على «تويتر»، إن “تحميل المسؤولية للمال الفاسد فقط غير مقنع أما محاولة تأسيس الإجراءات على إعلان طوارئ كورونا تأسيس فاسد لا يمرر ناهيك عن تأكيد القطيعة مع حفتر ومحاولة استرضاء السيسي وقبول دعوة ماكرون أمر لا يمكن هضمه”.

وكان “فائز السراج” قد قال خلال كلمته مساء الإثنين، إن “المال الفاسد المحلي والخارجي يلعب دورا في اختلاق الأزمات، وأدعو الجهات الرقابية لتحديد مواطن الفساد ومحاسبة الفاسدين”، مضيفًا “لن نسمح بإسقاط شرعيتنا في الشارع ودخول البلاد في فراغ سياسي”.