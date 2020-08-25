مباحثات كندية إيطالية بشأن أزمتي في ليبيا ولبنان



يبحث وزير الخارجية الكندي فرانسوا فيليب شامبين، في روما

مع نظيره الإيطالي، لويجي دي مايو، التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك في كل من ليبيا ولبنان.

وبحسب تغريدة نشرتها سفيرة كندا لدى إيطاليا، أليكس بوجيليسكيس، فإن المسؤولَين سيبحثان أيضاً العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل مواجهة تفشي وباء كورونا.

ومؤخراً، رحّبت كندا بإعلان مجلسي النواب والرئاسي وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، داعية جميع أطراف النزاع لاستئناف المسار السياسي، في حين وصفت إيطاليا الخطوة بـ”الشجاعة” مؤكدة أنها ستواصل دعمها وبشكل فعال لجهود الأمم المتحدة في إطار عملية برلين مع شركائها الرئيسيين في الاتحاد الأوروبي.

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