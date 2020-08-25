صالح يؤكد حق المواطنين في التظاهر السلمي

أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على حق المواطنين في التظاهر السلمي والتعبير عن رأيه مطالبا بحماية المتظاهرين السلميين المُطالبين بحقوقهم.

وشدد صالح في بيان له على أن التظاهر حق من حقوق الإنسان كفلته الشريعة الإسلامية والمواثيق والأعراف والقوانين الدولية شريطة عدم الإضرار بالغير أو بالممتلكات العامة والخاصة داعيا كافة الأجهزة الشرطية والأمنية الرسمية بمدينة طرابلس داعيا النائب العام لتحمل مسؤولياته حيال الاعتداء غير المبرر وإساءة استعمال السلطة بحق المتظاهرين السلميين.