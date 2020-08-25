الثني يبحث مع اللواء الناظوري الوضع الوبائي لجائحة كورونا في المدن الخاضعة للحكومة الليبية

ليبيا- استقبل رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني أمس الإثنين رئيس الأركان – رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا الفريق عبدالرازق الناظوري.
اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية الوضع الوبائي لجائحة كورونا في مختلف مدن ومناطق البلاد الخاضعة لسيطرة الحكومة.
وبحث الثني والفريق الناظوري أبرز الاحتياجات والنواقص التي تحتاجها مراكز العزل والحجر الطبّي وآليات توفيرها، مع فتح قنوات اتصال مع المنظّمات الدولية المعنية بتوفير مشغّلات معامل كوفيد – 19.
وتطرّق اللقاء إلى المخزون الاستراتيجي لوزارة الصحة في كافة المستلزمات الطبّية لمواجهة الوباء.
وخلص رئيس الحكومة ورئيس الأركان العامّة إلى ضرورة التشديد في فرض حظر التجول ومنع التنقل بين المدن بما يكفل التباعد الاجتماعي، للحيلولة دون خروج الوضع الوبائي عن السيطرة.
أضف تعليقـك