السراج لسفير الاتحاد الاوروبي: مبادرة وقف إطلاق النار تحتاج إلى دعم الاتحاد خلال مراحلها المختلفة

ليببا- استقبل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أمس الإثنين سفير الاتحاد الأوروبي آلن بوجيا.

السفير جدّد بحسب المكتب الإعلامي للسراج التأكيد على دعم الاتحاد الأوروبي لمبادرة رئيس المجلس الرئاسي التي أعلنها في 21 من شهر أغسطس الجاري، لتحقيق الأمن والسلام في ليبيا.

ومن جانبه، ثمّن السراج مايبذله الاتحاد الأوروبي من جهود لدعم الانتقال الديمقراطي في ليبيا.

وأكّد على تمسّك حكومة الوفاق بالثوابت الوطنية في معالجة الأوضاع في ليبيا، مشيرًا إلى أنّ المبادرة التي طرحها تحتاج إلى دعم الاتحاد خلال مراحلها المختلفة بدءًا من وقف إطلاق النار وصولًا إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وعلى صعيد آخر تطرّق الاجتماع لملف الهجرة غير الشرعية وسبل دعم الاتحاد الأوروبي لليبيا في مواجهة تداعيات هذه الظاهرة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية