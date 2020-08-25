ميناء بنغازي يستقبل 590 سيارة قادمة من السوق الكورية

أعلن ميناء بنغازي البحري دخول ست سفن محملة ببضائع وسلع مختلفة بينها سفينة محملة بعدد 1066 رأس من الأبقار قادمة إسبانيا وأخرى محملة بـ 590 سيارة قادمة من السوق الكورية.

وأكد المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي أن الميناء استقبل سفينة نقل المواشي (فري دوم) المحملة بعدد 1066 رأس من الأبقار قادمة من دولة إسبانيا وكذلك وسفينة نقل السيارات (باقنا) وعلى متنها عدد 590 سيارة قادمة من السوق الكورية.

وبين الشهيبي أن الميناء استقبل كذلك السفينة (آمال نبتون) المحملة بـ 6000 طن من أكياس الأسمنت وكذلك السفينة ( نوبل 1) وعلى متنها 4400 طن من أكياس الأسمنت.

وأوضح الشهيبي أن الميناء استقبل أيضا سفينة نقل الحاويات( ألوبو) المحملة بعدد 123 حاوية سلع وبضائع مختلفة وكذلك سفينة نقل الحبوب( جورج) وعلى متنها 10300 طن من حبوب الشعير.