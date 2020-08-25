المستشار صالح يبحث مع منظّمة الصحّة العالميّة تطوّرات الوضع الوبائي في كافّة المدن الليبية

ليبيا – استقبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أمس الإثنين في مدينة القبة مدير مكتب منظّمة الصحّة العالمية في ليبيا اليزابيث هوف، بحضور وزير الصحّة في الحكومة الليبية سعد عقوب.

المستشار صالح أطّلع بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب على الأوضاع الصحّية وتطوّرات الوضع الوبائي في كافّة المدن الليبية وسير عمل مكتب منظّمة الصحّة العالمية في ليبيا، وما تقدمه المنظّمة لدعم القطاع الصحّي خاصةً فيما يتعلّق بالتصدي لوباء كورونا، والصعوبات والمشاكل التي تواجه مكتب منظّمة الصحة العالمية في ليبيا .

ووجّه المستشار صالح عددًا من المؤسّسات في الدولة لتسهيل الإجراءات ليصل هذا الدعم من أجهزة أو معدّات تقنية أو أدوية أو غيرها في أسرع وقت ممكن.

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