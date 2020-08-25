السراج يبحث مع شركة كاليون التركية سبل استكمال مشاريع البنية التحتية المتوقّفة بصفة عاجلة

ليبيا – عقد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أمس الإثنين اجتماعًا مع وفد من شركة كاليون التركية.

الاجتماع بحث بحسب المكتب الإعلامي للسراج استكمال مشاريع البنى التحتية المتوقّفة والأخرى المطلوب تنفيذها بصفة عاجلة، وتشمل مشاريع الكهرباء والطاقة والصحّة والمواصلات، وتحديد آليات التعاون في مجال الاستثمار بشكل عام.

ونوه المكتب الإعلامي الى أنّ الاجتماع يأتي في إطار رغبة كلٍّ من ليبيا وتركيا في إقامة شراكة فاعلة ومتوازنة بين الشركات والمؤسسات الليبية.

هذا وضمَّ الاجتماع من الجانب التركي: “رئيس مجموعة البناء بالشركة سيردار أوفير، عضو مجلس الإدارة رئيس مجموعة الطاقة مرتضى عطا، المستشار الأول قوني ايكيز، مدير تطوير الأعمال بالشركة محمد توفان كوريز”، ومن الجانب الليبي: “وزير المواصلات في حكومة الوفاق ميلاد معتوق، وكيل عام وزارة الصحّة محمد الهيثم، رئيس جهاز تنمية وتطوير المرافق الإدارية إبراهيم تاكيتة، مستشار الرئيس لشؤون الطاقة محمد ماشينة، مدير إدارة الاتفاقيات والعقود بالمؤسسة الوطنية للنفط رمضان بن شعبان”.

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