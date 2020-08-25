المركز الوطني لمكافحة الأمراض يعلن تسجيل 272 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أنه استلم أمس الإثنين 24 أغسطس (2388) عينة.

وأوضح بيان المركز الوطني أن تلك العينات موزعة على كلًا من؛ المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس (890) عينة، و مختبر المركز المرجعي زليتن (129) عينة، ومختبر الرقابة الصحية الدولية منفذ امساعد (8) عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية (367) عينة، ومختبر فرع المركز سبها (106) عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة (409) عينة، ومختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية (400) عينة، ومختبر فرع المركز الزاوية (77) عينة، ومختبر فرع مركز زوارة (2) عينة.

وأوضح البيان، أن النتائج جاءت، (2116) عينة سالبة، و(272) عينة موجبة مفصلة كالتالي؛ (150) حالات جديدة، و(122) حالات مخالطين، فيما سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض (16) حالة شفاء و(4) حالات وفاة.

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :

1 – طرابلس: (83) حالة جديدة و(20) حالة مخالطة.

2- غريان: (11) حالة جديدة.

3- بني وليد: (1) حالة جديدة.

4- الخمس: (1) حالة جديدة.

5- الزاوية المركز:(4) حالات جديدة و (7) حالات مخالطة.

6- كاباو: (2) حالة جديدة.

7 – يفرن: (3) حالات جديدة.

8 – الجميل: (5) حالات جديدة.

9 – مزدة: (3) حالات جديدة و (5) حالات مخالطة.

10 – العوينية: (4) حالات جديدة.

11- زوارة: (1) حالة جديدة.

12 – جنزوز: (2) حالة جديدة.

13 – النواحي الأربع: (3) حالات مخالطة.

14- زليتن: (12) حالة جديدة، و(19) حالة مخالطة.

15 – سبها : (14) جديدة و(1) مخالطة.

16 – الشاطئ:(2) جديدة.

17- بنت بية: (1) حالة مخالطة.

18- طبرق: (1) حالة جديدة.

19- مصراتة: (66) مخالطة و (1) جديدة.

كما سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض (16) حالة شفاء، موزعين (7 طبرق)، (3 زليتن)، (3 مسلاتة)، ( 2 غريان)، (1 صرمان).

وسجل المركز الوطني (4) حالات وفاة، موزعين بين ( صرمان و بني وليد زليتن ومصراتة) حالة واحدة لكل مدينة.

وبذلك يصل إجمالي الإصابات في ليبيا حتى الآن (11,281) حالة، الحالات النشطة منهم (9,966)، والمتعافين: (1,112)، والوفيات: (203).