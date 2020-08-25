سيالة يطّلع على عمل سفير الاتحاد الأوروبي وما قدّمه من مجهودات في إطار التعاون الليبي الأوروبي

ليبيا – استقبل وزير خارجية الوفاق محمد سيالة أمس الإثنين سفير الاتحاد الأوروبي ألن بوجيا.

الاجتماع ناقش وفقًا للمكتب الإعلامي لخارجية الوفاق مرحلة عمل سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا وما قدّمه من مجهودات في إطار التعاون الليبي الأوروبي.

من جانبه أشاد سيالة بالعلاقات بين ليبيا والاتحاد الأوروبي متمنّيًا تطوّر هذه العلاقات بشكل أكبر وتنسيق المواقف بين الجانبين، سواء في الملفات السياسية والاقتصادية أو فيما يواجهه العالم اليوم من انتشار لفيروس كورونا وطرق مجابهته والقضاء عليه، وتمنّى كلّ التوفيق للسفير ألن في مهامّه القادمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية