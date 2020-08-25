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سيالة يطّلع على عمل سفير الاتحاد الأوروبي وما قدّمه من مجهودات في إطار التعاون الليبي الأوروبي

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – استقبل وزير خارجية الوفاق محمد سيالة أمس الإثنين سفير الاتحاد الأوروبي ألن بوجيا.

الاجتماع ناقش وفقًا للمكتب الإعلامي لخارجية الوفاق مرحلة عمل سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا وما قدّمه من مجهودات في إطار التعاون الليبي الأوروبي.

من جانبه أشاد سيالة بالعلاقات بين ليبيا والاتحاد الأوروبي متمنّيًا تطوّر هذه العلاقات بشكل أكبر وتنسيق المواقف بين الجانبين، سواء في الملفات السياسية والاقتصادية أو فيما يواجهه العالم اليوم من انتشار لفيروس كورونا وطرق مجابهته والقضاء عليه، وتمنّى كلّ التوفيق للسفير ألن في مهامّه القادمة.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • اذهب يا شيبة النحس يا فاسد. لعنة الله عليك و علي قدور. زي بعضكم فروخ حرام حقراء و انذال هالفاسد قدور حثي الثانويه مشكوك عنده. عاش طول عمره في ايطاليا قواد عاهرات إيطاليات. هالفاسد الوغذ

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