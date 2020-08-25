طرابلس.. إعتماد أول ملاك وظيفي لهيئة أبحاث العلوم الطبيعية والتكنولوجيا

أصدر وزير العمل والتأهيل المفوض بحكومة الوفاق بطرابلس قرارا تحت رقم 185 لسنة 2020 باعتماد اول ملاك وظيفي لهيئة ابحاث العلوم الطبيعية والتكنولوجيا الذي يعتبر خطوة مهمة لتنظيم الاوضاع المالية والإدارية لجميع العاملين بالهيئة .

وكان وزير التعليم المكلف” محمد عماري” وجه بهذه المناسبة رسالة عن شكره وتقديره لرئيس الهيئة ولكل أعضاء اللجنة المكلفة بإنجاز هذا الاستحقاق التنظيمي الهام الذي سيسهم في تطوير العمل وتحسين الاداء مستقبلا على ماذكرت وكالة أنباء طرابلس.