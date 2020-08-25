الرئاسة التركية: يجب أن تكون عائدات الموارد النفطية الليبية في عهدة البنك المركزي الليبي

ليبيا – أكّد الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن أنّ بلاده لا تعارض فكرة إخلاء مدينتي سرت والجفرة من القوّات المسلحة من حيث المبدأ، مبيّنًا أنّ حكومة طرابلس قويّة ميدانيًا وموجودة على طاولة المفاوضات حسب تعبيره.

قالن أوضح في مقابلة مع وكالة بلومبيرغ الأمريكية وفقًا لوكالة “الأناضول” التركية أنّ تركيا تؤيّد دعوة حكومة الوفاق لوقف إطلاق النار، مؤكّدًا على وجوب أن تكون سرت والجفرة تحت سيطرة الحكومة المركزية في ليبيا.

وأشار إلى وجوب استغلال الموارد النفطيّة في ليبيا لصالح الشعب وأن تكون عائداتُها في عهدة البنك المركزي الليبي.

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