ليبيا الان

الرئاسة التركية: يجب أن تكون عائدات الموارد النفطية الليبية في عهدة البنك المركزي الليبي

تم النشر منذُ 46 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكّد الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن أنّ بلاده لا تعارض فكرة إخلاء مدينتي سرت والجفرة من القوّات المسلحة من حيث المبدأ، مبيّنًا أنّ حكومة طرابلس قويّة ميدانيًا وموجودة على طاولة المفاوضات حسب تعبيره.

قالن أوضح في مقابلة مع وكالة بلومبيرغ الأمريكية وفقًا لوكالة “الأناضول” التركية أنّ تركيا تؤيّد دعوة حكومة الوفاق لوقف إطلاق النار، مؤكّدًا على وجوب أن تكون سرت والجفرة تحت سيطرة الحكومة المركزية في ليبيا.

وأشار إلى وجوب استغلال الموارد النفطيّة في ليبيا لصالح الشعب وأن تكون عائداتُها في عهدة البنك المركزي الليبي.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • صدقت … هذا الاوردغان تافه وحقير ويدعي الإسلام وهو كلب لليهود والأمريكان… اللعنة عليه إلى يوم الدين …..

    رد

  • المصرف المركزى الليبى ومنه الى المصرف التركى ومنه الى حسابات اردوغان فى الخارج اه على التخلف العقلى اما سرت والجفرة فستظل حصن منيع امام اطماع المحتل التركى ونقطة انطلاق نحو تحرير العاصمة ودعم ثورة الثالث والعشرين من اغسطس ثورة الفقراء والجياع لدحر الاحتلال التركى والقصاص من الخونة

    رد