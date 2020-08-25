مقتل أربعة أشخاص نتيجة انفجار لغم في منطقة مقاز بالقرب من زليطن

ذكر مكتب الاعلام الامني ببلدية زليطن ان اربعة اشخاص قتلوا جراء انفجار لغم في سيارتهم في منطقة (مقاز الواقعة في الحدود الادارية بين مدينتي زليتن وترهونة خلال اليومين الماضيين.

وقال مكتب الاعلام الامني انه بعد تلقي الجهات الامنية بلاغ عن فقدان أربعة أشخاص وهم ( عيسى بن يزيد والطاهر عيسى بن يزيد وحسين بن فاخر وعبدالمهيمين حكومة ) ببرية زليتن منذ يوم الأربعاء الماضي في رحلة صيد ولم يعودوا حتى تاريخه وفي نفس الوقت تلقت الجهات الامنية بلاغ يفيد بانفجار سيارة بلغم بمنطقة مقاز الواقعة في الحدود الادارية بين مدينتي زليتن وترهونة انتقل مأمور الضبط بمركز شرطة سوق الثلاثاء الى عين المكان رفقة سرية هندسة الميدان العسكرية التابعة للجيش الليبي وقسم البحث الجنائي ودوريات مديرية الأمن ومكافحة التسلل البحري بالاضافة إلى سيارات الاسعاف وفريق معا نتعافى.

وعلى اثر الوصول لمكان الواقعة وهي منطقة جبلية بها أكوام من الحجارة كعلامات عن وجود ألغام وأنها منطقة خطرة تم تمشيط المنطقة من قبل سرية هندسة الميدان وقاموا بنزع أربعة ألغام بمكان الواقعة ومن خلال معاينة المكان تم العثور على الجثة الأولى وهي تبعد عن مكان الانفجار بحوالي كيلوا متر ونصف تقريبا ومن خلال الكشف تبين بأنها تعود لأحد الاشخاص الأربع المبلغ عنهم وقد تم التعرف عليه من قبل ذويه كما عُثر على سيارة المفقودين متفجرة وبجانبها أشلاء من بقية الجثث الثلاثة.

واشار الي ان كافة الإجراءات القانونية قد اتخذت حيال الواقعة وتم التحفظ على الجثث بمستشفى زليتن لاستكمال باقي الإجراءات .

ونبه مكتب الاعلام الامني المواطنين الى عدم التردد والانتقال للمنطقة المذكورة (مقاز) الواقعة بين مدينتي زليتن وترهونة نظرا لكثرة الالغام بها.