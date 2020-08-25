كشفت مصادر دبلوماسية أن الجزائر باشرت اتصالات دبلوماسية بالتنسيق مع دول الجوار وبرعاية الأمم المتحدة، للدعوة إلى “حوار شامل ودون إقصاء بين مختلف الفرقاء في ليبيا من خلال الانخراط في مسار الحل السياسي، بما يضمن وحدة واستقرار ليبيا الشقيقة والقرار السيد لشعبها”.

وسبق أن عبرت الجزائرعن ترحيبها باتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنته حكومة الوفاق الوطني الليبية، برئاسة فايز السراج، وعقيلة صالح، رئيس مجلس نواب طبرق،الجمعة الماضي، وتضمن التوافق على مبادئ مشتركة لتجاوز الأزمة الليبية.

وحمل البيان الجزائري دعوة إلى مختلف الفاعلين الإقليميين والدوليين لتنسيق جهودهم لإيجاد تسوية سياسية دائمة للأزمة في ليبيا، فقد ذكرت الجزائر بموقفها “القائم على الوقوف على مسافة واحدة من الأشقاء الليبيين وبالجهود التي بذلتها على مختلف الصعد من أجل التوصل إلى تسوية سياسية بدءاً بوقف إطلاق النار والجلوس إلى طاولة الحوار التي تجمع الفرقاء الليبيين من أجل حل سياسي شامل وفقاً للشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن، وفي إطار احترام إرادة الشعب الليبي الشقيق”.

كما جددت الجزائر، تمسكها بـ«الدور المحوري لدول الجوار من أجل تقريب وجهات النظر بين الأشقاء الليبيين من خلال اعتماد الحوار الشامل كسبيل وحيد لتحقيق السلام في ليبيا وضمان وحدة وسلامة أراضيه”.