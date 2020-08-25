نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي اليوم الثلاثاء

نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي وفقا للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء :-

تحذير : لايوجد

منطقة الساحل من رأس أجدير إلى سرت ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا خاصة على ساحل مصراتة وسرت والريح شرش سرعته ما بيــن (05 – 15) عقدة وارتفاع الموج يتراوح ما بين )1.00 – 1.50) متر.

البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ودرجة حرارة سطح البحر (28) مْ والرؤيـة جيدة

اما على منطقة الساحل من رأس لأنوف إلى طبرق ستكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا والريـح براني على ساحل رأس لأنوف وغربي على شحات ويكون شرش على باقي الساحل سرعته ما بــين (05 – 20) عقدة وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75 – 1.50) متر.

البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب على ساحل درنة وطبرق ودرجة حرارة سطح البحر (28) مْ والرؤيـة جيدة.