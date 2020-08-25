الشاطر: كلمة السراج الأخيرة محبطة ومجرّد مسكّنات لتهدئة الشارع وعليه أن يستقيل

ليبيا – اعتبر عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبدالرحمن الشاطر أنّ كلمة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج الأخيرة محبطة و مجرّد مسكّنات لتهدئة الشارع.

الشاطر وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” قال :” إن تراكم المشاكل التي أحالت حياة المواطن إلى جحيم كلّها بسبب سياسات الاستهتار التي انتهجها السراج طيلة فترة حكمه وجلبت حفتر إلى أبواب طرابلس”، على حد قوله.

واختتم قائلاً : “كلمته الليلة تنصّل من المسؤولية وعليه أن يستقيل. كافّة النقاط التي ذكرها السراج في كلمته، بُحّ صوت الناقدين لسياساته بالتحدث عنها و تقديم النصائح له ورفض إعلان حالة الطوارئ و تعيين وزير للدفاع و تشكيل حكومة حرب و تغيير مستشاريه. الآن بفعل صوت الشارع يعِدُ بتنفيذ ما كان يجب فعله، وأنا لا أثق في وعوده واختياراته”.

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