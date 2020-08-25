مساعٍ لتفعيل عمل شركة النظافة العامة في بنغازي

اتخذت وزارة الحكم المحلي التابعة للحكومة الليبية سلسلة قرارات تتعلق بتفعيل عمل الشركة العامة لخدمات النظافة في مدينة بنغازي.

وجاء ذلك في اجتماع عقد في مقر بلدية بنغازي، شهد حضور وزير الحكم المحلي عادل الزايدي ورئيس المجلس التسييري للبلدية صقر بوجواري ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة لخدمات النظافة عبدالسلام المسماري.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على تفعيل عمل الشركة واستئناف عملها في مجال النظافة العامة، إضافة إلى تفعيل القرار الخاص بإحالة بعض العاملين إلى بقية القطاعات الممولة من الخزانة العامة، على أن تكون بداية عمل الشركة المبدئية في مناطق المقزحة وقنفودة والطريق الممتدة من قنفودة وحتى مصيف النخيل.

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