وليامز تبحث مع عميد بلدية سبها التحديات التي تواجه المدينة

بحثت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز مع عميد بلدية سبها الشاوش عبد السلام الوضع في المدينة والتحديات التي تواجه البلدية.

وبينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في سلسلة تغريدات لها بموقع “تويتر” أنه “عقب موافقة حكومة الوفاق على قرار المحكمة الأخير القاضي بإعادة مجلس سبها المنتخب، تحدثت…وليامز يوم أمس مع عميد المجلس البلدي في بلدية الذي أطلعها على الوضع في سبها والتحديات التي تواجهها البلدية”.

وأبلغ عميد البلدية الممثلة الخاصة بالإنابة بتأسيس مجلس بلديات فزان، حيث تعهدت وليامز بعقد اجتماع بين فريق الأمم المتحدة ورؤساء بلديات فزان لدعم المبادرة.