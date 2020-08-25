الثني يبحث مع الفريق الناظوري الوضع الوبائي لجائحة كورونا في المدن الخاضعة للحكومة الليبية

ليبيا- استقبل رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني أمس الإثنين رئيس الأركان – رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا الفريق عبدالرازق الناظوري.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية الوضع الوبائي لجائحة كورونا في مختلف مدن ومناطق البلاد الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحث الثني والفريق الناظوري أبرز الاحتياجات والنواقص التي تحتاجها مراكز العزل والحجر الطبّي وآليات توفيرها، مع فتح قنوات اتصال مع المنظّمات الدولية المعنية بتوفير مشغّلات معامل كوفيد – 19.

وتطرّق اللقاء إلى المخزون الاستراتيجي لوزارة الصحة في كافة المستلزمات الطبّية لمواجهة الوباء.

وخلص رئيس الحكومة ورئيس الأركان العامّة إلى ضرورة التشديد في فرض حظر التجول ومنع التنقل بين المدن بما يكفل التباعد الاجتماعي، للحيلولة دون خروج الوضع الوبائي عن السيطرة.

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