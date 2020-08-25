البعثة الأممية: «وليامز» التقت عميد سبها بعد موافقة الوفاق على انتخابه وتعهدت بدعم «مجلس بلديات فزان»

أعلنت البعثة الأممية إلى ليبيا، أنه “عقب موافقة حكومة الوفاق على قرار المحكمة الأخير القاضي بإعادة مجلس سبها المنتخب، تحدثت الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة ستيفاني وليامز أمس مع عميد المجلس البلدي في بلدية سبها الشاوش عبد السلام، والذي أطلعها على الوضع في سبها والتحديات التي تواجهها البلدية.

وتابعت البعثة في إيجازها الصحفي، المنشور عبر حسابها على فيسبوك، “كما أبلغ العميد الممثلة الخاصة بالإنابة بتأسيس مجلس بلديات فزان، حيث تعهدت السيدة وليامز بعقد اجتماع بين فريق الأمم المتحدة ورؤساء بلديات فزان لدعم المبادرة”.

وكانت ستيفاني وليامز، قد حيَّت في وقت سابق، ما وصفته بـ “عزم وتصميم مواطني مدينة غات على ممارسة حقوقهم الديمقراطية بالمشاركة في الانتخابات البلدية للمدينة، وهي أول انتخابات محلية تجرى في ليبيا خلال العام الحالي”.

وأشادت «وليامز»، بما وصفته بالتزام “مواطني مدينة غات انتخاب ممثليهم في المجلس البلدي بشكل ديمقراطي، متحدّين بذلك الصعوبات العديدة التي تواجه مدينتهم وبلادهم في هذه الأوقات العصيبة”.

وأضافت: “كما إنّني أثني على الجهود المضنية التي بذلتها اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية لإجراء هذه الانتخابات الأولى، لاسيما تطبيقها جميع التدابير الاحترازية الضرورية لحماية النّاخبين وفرق عمل مراكز الاقتراع والجهات الأخرى المعنية بالانتخابات”.

وجددت البعثة الأممية تأكيد دعمها القوي للشعب الليبي في إجراء الانتخابات البلدية وتعزيز الحوكمة المحلية، ودعمها القوي للجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية لدورها الحيوي في ضمان إجراء الانتخابات البلدية بطريقة ديمقراطية ومن خلال عملية شاملة وذات مصداقية.

وفي سياق متصل، كان رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني، قد اطلع خلال الأيام الماضية على سير العمل بمختلف المجالس البلدية للبلديات الواقعة في مناطق سيطرة الحكومة وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع وزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي.

كما بحث الاجتماع آخر الاستعدادات الجارية للشروع في انتخابات المجالس البلدية للبلديات من خلال الاطلاع على عمل لجنة انتخابات المجالس البلدية وآخرنتائجه فيما شدد الثني على ضرورة الإسراع في إقامة هذا العرس الانتخابي.