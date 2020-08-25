السراج يحيل ملف الشركات المنسحبة والمتعثرة لاعضاء المجلس الرئاسي

قال المكتب الاعلامي للمجلس الرئاسي إن فائز السراج أحال ملف الشركات المنسحبة والمتعثرة لأعضاء المجلس الرئاسي بعد فرز لجنة مرتبات العاملين بالشركات المنسحبة والمتعثرة بوزارة المالية والتي تضمنت مستحقات نحو ( 17000 ) عامل بقيمة إجمالية قدرت بـــ ( 330 ) مليون دينار ليبي.

ومن المتوقع أن يناقش أعضاء المجلس الرئاسي في اجتماعهم اليوم الثلاثاء خصم المبلغ المستحق من مخصصات ميزانية الطوارئ.

وكانت مالية الوفاق قد أعلنت عن استيفاء أعمال التحقق من سلامة الأرقام الوطنية لضمان عدم إحالة أي ازدواج وظيفي، والتواصل المباشر مع الشركات التي يتبع لها الموظفون والتأكد من أنهم ضمن كادرها التشغيلي قبل تعثر أعمالها.