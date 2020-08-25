«سرت للنفط» تتوقع انتهاء تحميل 254 ألف برميل من المكثفات بميناء البريقة مساء اليوم

توقعت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز انتهاء السفينة «Valle di siviglia» من تحميل شحنة من المكثفات في ميناء البريقة النفطي تقدر بنحو 254 ألف برميل، مساء اليوم الثلاثاء، وتستغرق عملية التحميل التي بدأت عصر أمس الإثنين 30 ساعة.

ولفتت الشركة إلى أن الأمر سيسهم في توفير مساحات تخزينية لإنتاج الغاز الطبيعي المستخدم في محطات توليد الكهرباء، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

«المسؤولية الآن لدى شركة الكهرباء»

وقال عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط جاد الله العوكلي إن هذه الخطوة جاءت بعد جهد ومباحثات بين جهات، سواء مؤسسة النفط أو القيادة العامة، مشيرا إلى أن المسؤولية الآن أصبحت لدى شركة الكهرباء.

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وتطلع العوكلي إلى أن تكون هذه الخطوة بادرة مع بداية سنة هجرية جديدة إلى رفع القوى القاهرة عن كل الموانئ والحقول واستئناف الإنتاج وتوحيد مؤسسات الدولة.

محاولات استئناف إنتاج الغاز

من جهته أكد رئيس مجلس إدارة شركة سرت مسعود سليمان موسى أن الشركة مرت بظروف صعبة نتيجة وصول السعات التخزينية إلى الحد الأقصى لمنتج المكثفات المصاحب للغاز الطبيعي، في الوقت الذي بذل فيه موظفو الشركة بحقول الاستقلال والساحل والحطيبة والإرادة، «جهودا مضنية لاستمرار تدفق إمدادات الغاز».

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وألمح موسى إلى تعرض الشركة «لحملة إعلامية شرسة» من أشخاص غير فنيين، مضيفا «لكن كان الصبر والحكمة في حل هذه الأزمة بالتوازي مع التواصل مع الجهات المختصة في الدولة، التي تجاوبت وتفهمت مشكلة المواطن والظروف الصعبة التي مرت بها الشركة إلى أن أثمرت وصول هذه الناقلة».

وأشار إلى أن هذه الخطوة ستمنح الشركة أريحية في زيادة إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء وتشغيل المصفاة وتوفير المحروقات للسوق المحلية.

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