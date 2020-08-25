وليامز تتعهد بدعم مبادرة تأسيس مجلس بلديات فزان

التقت الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة ستيفاني وليامز، أمس الاثنين، مع عميد المجلس البلدي في بلدية سبها الشاوش عبد السلام.

وقالت البعثة الأممية في ليبيا في تغريدة عبر حسابها الرسمي أن الشاوش أطلع ستيفاني على الوضع في مدينة سبها وأبرز التحديات التي تواجهها البلدية.

وأضافت البعثة أن عميد المجلس البلدي سبها قد أبلغ الممثلة الخاصة بالإنابة بتأسيس مجلس بلديات فزان، فيما تعهدت من جهتها بعقد اجتماع بين فريق الأمم المتحدة ورؤساء بلديات فزان لدعم المبادرة.

وشهدت مدينة سبها انطلاق احتجاجات “ثورة الفقراء”، في الـ15 من أغسطس الجاري، وقال الشاوش عنها “إن الحراك شهد تماسكا وروحا واحدة جمعت كل أبناء المدينة، في مشهد طالبوا فيه بأبسط حقوقهم”.

وطالب عميد بلدية سبها حكومتي الوفاق والليبية، بإدراك خطورة الموقف والتعامل بجدية مع مطالبات الشباب وتقديم كل الإمكانات التي يحتاجونها، مؤكدا أن البلدية لم تستلم أي مبالغ مالية من الحكومتين منذ 5 أشهر.

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