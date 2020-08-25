إيقاف 27 مهاجرا في القره بوللي

أوقفت قوة المهام الخاصة التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الوفاق 27 مهاجرا غير شرعيين في منطقة القره بوللي.

ويحمل المهاجرون جنسيات أفريقية مختلفة، وجرى العثور عليهم خلال مداهمة أمس الإثنين، ثم تسليمهم صباح اليوم الثلاثاء إلى الجهات ذات الاختصاص، حسب بيان قوة المهام الخاصة، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وفي أواخر الأسبوع الماضي، صدر تقرير عن المنظمة الدولية للهجرة كشف وجود 600 ألف و362 مهاجرا في ليبيا، 49% منهم مقيمون في شمال غرب البلاد، ممن يخططون لمواصلة طريقهم نحو أوروبا، وبالتحديد إلى السواحل الإيطالية.

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وتتوزع نسبة 51% المتبقية على النحو التالي: 28% في الحدود الشرقية مع مصر والسودان، و23% في جنوب غرب الحدود مع تشاد والنيجر.

أما الجنسيات المهيمنة على المراكز الخمسة الأولى وفقًا للمنظمة، هي 21% من جنسيات نيجيرية تليها مصر بنسبة 16%، معظمهم استقروا في ليبيا كجزء من هجرة العمالة، وتأتي تشاد والسودان في المرتبتين الثالثة والرابعة بنسبة 16% و13% على التوالي، تليها نيجيريا 8%.

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