الدارة: وصول شحنة من الأدوية لمركز طبرق الطبي

أعلن مدير إدارة الصيدلة والمستلزمات بالإمداد

الطبي بمركز طبرق الطبي ناصر الدارة، استلام شحنة من الأدوية أمس الاثنين من وزارة

الصحة بالحكومة المؤقتة.

وأوضح الدارة أن هذه الشحنة تحتوي على حقن، وهي

على النحو التالي:

dexamethasone 4mg vial

cefotixam1g ing

omperazol 40mg vial

voltarin 75mg ing

voltarin tab

amipclox 500mg

وأشار الدارة إلى أهمية هذه الشحنة التي تم استلامها، مضيفا أنه سيتم توزيعها على الأقسام الطبية بالمركز ومركز الحياة للحجر الصحي.

