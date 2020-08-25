أعلن مدير إدارة الصيدلة والمستلزمات بالإمداد
الطبي بمركز طبرق الطبي ناصر الدارة، استلام شحنة من الأدوية أمس الاثنين من وزارة
الصحة بالحكومة المؤقتة.
وأوضح الدارة أن هذه الشحنة تحتوي على حقن، وهي
على النحو التالي:
dexamethasone 4mg vial
cefotixam1g ing
omperazol 40mg vial
voltarin 75mg ing
voltarin tab
amipclox 500mg
وأشار الدارة إلى أهمية هذه الشحنة التي تم استلامها، مضيفا أنه سيتم توزيعها على الأقسام الطبية بالمركز ومركز الحياة للحجر الصحي.
The post الدارة: وصول شحنة من الأدوية لمركز طبرق الطبي appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
أضف تعليقـك