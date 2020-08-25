وزير الإعلام الجزائري: تربطنا علاقة قوية بتركيا ونرفض أي تدخل خارجي في ليبيا

قال وزير الإعلام الجزائري، عمار بلحيمر، إن “بلادي ترفض أي تدخل خارجي أو عسكري في ليبيا؛ لأن من شأنه نسف كل الجهود السياسية المبذولة لأجل استرجاع ليبيا لليبيين”.

وأضاف «بلحمير»، في حوار لوكالة سبوتنيك الروسية، أن “التنسيق الذي يجري بين الجزائر وتونس هدفه سد المنافذ أمام الجماعات الإرهابية، التي تحاول ضرب استقرار المنطقة على اعتبار أن البلدين من دول الجوار الليبي من جهتها الغربية”.

وتابع؛ أن “القضية الليبية قضية تخص الليبيين وحدهم، وأن أمن الليبيين من أمن الجزائر”، لافتًا إلى أن “بلاده تدعم كافة المساعي التي تجمع الليبيين على طاولة واحدة وتوحد صفوفهم وتحافظ على وحدتهم الترابية”.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة الجزائرية، على أن “عودة ليبيا إلى الساحة الدولية وتخلصها من آفة الإرهاب، سيعطي دفعاً مشروعاً للاتحاد المغاربي، وهو أحد الأهداف المسطرة في بناء الجزائر الجديدة بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون”.

وأوضح وزير الإعلام الجزائري، أن “بلاده تربطها علاقات قوية مع تركيا، وأنها تسعى إلى البحث عن حلول للأزمة الليبية بالتشاور مع جميع الدول، التي يمكنها أن تقدم مقترحات في الاتجاه الإيجابي، من أجل انتشال ليبيا من نزيف الحرب والاقتتال الذي تعيشه”.