شركة سرت: بدء تحميل شحنة مكثفات تقدر بـ 245 ألف برميل

أعلنت شركة سرت لإنتاج وتوزيع النفط والغاز أن الناقلة (Valle di siviglia) باشرت في تحميل شحنة من مادة المكثفات تقدر بحوالي 245 ألف برميل، وذلك لتوفير سعة تخزينية لمادة المكثفات تمكن من توفير إمدادات الغاز الطبيعي لاستهلاك محطات توليد الكهرباء.

وأكدت شركة سرت عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه من المتوقع أن تنتهي الناقلة من تحميل الشحنة بعد 30 ساعة من بدء التحميل والذي انطلق حوالي الساعة 15:00 عصر الاثنين.

وقال عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط جاد الله العوكلي إن هذه الخطوة جاءت بعد كثير من الجهد والمباحثات من الجهات المسؤولة سواء في المؤسسة الوطنية للنفط أو في القيادة العامة للقوات المسلحة، وذلك تقديراً لمعاناة المواطن وتخفيفاً للأعباء الملقاة عليه.

وأعرب العوكلي عن تطلعه لأن تكون هذه الخطوة بادرة لرفع القوى القاهرة عن كل الموانئ والحقول واستئناف الإنتاج وتوحيد مؤسسات الدولة.

من جهته أكد رئيس مجلس الإدارة مسعود سليمان موسى أن شركة سرت مرت بظروف صعبة جداً وخانقة نتيجة وصول السعات التخزينية للحد الأقصى لمنتج المكثفات المصاحب لإنتاج الغاز الطبيعي.