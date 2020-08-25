لجنة الأزمة تؤكد ضرورة إيقاف النشاط الرياضي بسبب كورونا

أصدرت الهيئة العامة للشباب والرياضة تعميما أكدت فيه ضرورة إيقاف أي نشاط رياضي نظراً لتفشي فيروس كورونا بشكل كبير في الفترة الأخيرة . وطالبت لجنة الأزمة بالهيئة في مشنور على الفيسبوك ،جميع الاتحادات والأندية والصالات الرياضية الإلتزام بعدم إقامة أي نشاط خلال هذه الفترة ؛ إلا بموافقة اللجنة الاستشارية العلمية لمكافحة فيروس كورونا .

وأكدت لجنة الأزمة ، أنها لم تمنح الإذن لأي جهة باستئناف نشاطها الرياضي ؛ حيث كان عدد من الاتحادات الرياضية قد استأنفوا نشاطهم الفترة الماضية واقاموا عدد من المسابقات والمنافسات الرياضية.

وأشارت لجنة الأزمة ،الى أن كل من سيخالف ذلك عليه تحمل المسؤولية القانونية .