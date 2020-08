صحفية أمريكية تنقل عن المرتزقة تهديدهم بحصد المتظاهرين في طرابلس إذا أصبحت الأمور خطيرة

كشفت الصحفية الأمريكية ليندسي سنيل، أنه “تم نقل المقاتلين السوريين في ليبيا إلى طرابلس بسبب الاحتجاجات”.

وأرفقت «سنيل»، في تغريدة لها عبر حسابها بتويتر، طالعتها «الساعة24»: مقطع صوتي لأحد المقاتلين السوريين يقول خلاله: إن “أحداً لم يقمع المتظاهرين (رغم أن العديد من المتظاهرين ذكروا عكس ذلك)، إذا أصبحت الأمور خطيرة، فسوف نحصدهم، (بمعنى أنهم سيقتلون كل المتظاهرين)”.

Syrian militants in Libya were bused into Tripoli due to the protests. Said no one oppressed the protesters (though many protesters reported the contrary.) But:

“If things get serious, we’ll harvest them.” (Meaning, they’ll kill all the protesters.) pic.twitter.com/L2L10aVpAI

