صحفية أمريكية تنقل عن المرتزقة تهديدهم بحصد المتظاهرين في طرابلس إذا أصبحت الأمور خطيرة

كشفت الصحفية الأمريكية ليندسي سنيل، أنه “تم نقل المقاتلين السوريين في ليبيا إلى طرابلس بسبب الاحتجاجات”.

وأرفقت «سنيل»، في تغريدة لها عبر حسابها بتويتر، طالعتها «الساعة24»: مقطع صوتي لأحد المقاتلين السوريين يقول خلاله: إن “أحداً لم يقمع المتظاهرين (رغم أن العديد من المتظاهرين ذكروا عكس ذلك)، إذا أصبحت الأمور خطيرة، فسوف نحصدهم، (بمعنى أنهم سيقتلون كل المتظاهرين)”.

Syrian militants in Libya were bused into Tripoli due to the protests. Said no one oppressed the protesters (though many protesters reported the contrary.) But: “If things get serious, we’ll harvest them.” (Meaning, they’ll kill all the protesters.) pic.twitter.com/L2L10aVpAI — Lindsey Snell (@LindseySnell) August 25, 2020

وكان رئيس حكومة الوفاق فائز السراج، قد زعم أنهم أفشلوا مشروع ما أسماه “عسكرة الدولة” بفعل تضحيات “قوات بركان الغضب”، على حد قوله.

ورفض «السراج»، في كلمة وجهها لليبيين، مساء الاثنين، “الاعتداء الذي وقع على المتظاهرين المحتجين ضد الفساد في طرابلس”، محذرا ممن سماهم “المندسين” الذين يهدفون إلى إثارة الفتن، على حد زعمه.

وقال «السراج» إن “التظاهر أمر مشروع”، مؤكدا على “حق الليبيين في المطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية، وأن من واجبهم في الحكومة الاستجابة للمطالب وحماية المتظاهرين”، بحسب ادعائه.

وأشار السراج إلى أن “هناك عدة تجاوزات حدثت في تظاهرة الأحد لأن الذين خرجوا لم يستكملوا الإجراءات القانونية والحصول على موافقة بالتظاهر من الجهات المعنية حتى تقوم هذه الجهات بحمايتهم وتحميهم من المندسين”، على حد قوله.

وتابع؛ أن أن “الأزمات الموجودة لها تراكمات متعددة وليس المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني من كان سببا أساسيا فيها”.على حد تعبيره.

وواصل قائلا: “لن نتهاون مع هؤلاء المندسين وتخريب السمة المدنية الحريصين على تكريسها في مجتمعنا”، مجددا التأكيد على أن “مطالب الشعب الليبي المعيشية والحياتية أمرا مشروعا”، بحسب قوله

وأوضح «السراج» أن “هناك أطراف أخرى اندست بين المحتجين الذين كانت لديهم مطالب مشروعة، والبعض من هذه الأطراف كانوا مسلحين وحدث تخريب وأضرار بالممتلكات العامة والخاصة”، على حد تعبيره.