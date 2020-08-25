الأعلى للقبائل والمدن يدين الاعتداء على المتظاهرين بالمنطقة الغربية

بوابة إفريقيا الإخبارية – همسة يونس |

25 August, 2020

أعرب المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، عن إدانته واستنكاره الشديد للاعتداء على المتظاهرين السلميين بالمنطقة الغربية الذين خرجوا في فعاليات حاشدة للاحتجاج على استمرار تردي الخدمات، وتزايد ساعات انقطاع التيار الكهربائي في ظل ارتفاع درجات الحرارة ونقص السيولة والوقود وارتفاع الأسعار وانتشار جائحة كورونا.

وقال المجلس، في بيان أصدره، :”كالعادة يخرج السراج ووزير خارجيته بخطاب إعلامي ترويجي يعترفوا فيه بمشروعية التظاهرات ويتوعدوا بمحاسبة المعتدين على المظاهرات، واتهام “مجموعات إجرامية مندسة” بصنع الفوضى وقتل المتظاهرين وإصابتهم وافتعال الصدامات مع الأجهزة الأمنية”، لافتا إلى المجلس يؤكد أن هذه التصريحات الصادرة عن هذه الحكومة تعطي الضوء الأخضر لقاتلي أبناء الشعب الليبي لمواصلة تحكمهم في البلاد واستهداف التظاهرات والاحتجاجات السلمية بالقوة المفرطة لقمع مطالبهم المشروع.