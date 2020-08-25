قمة ثلاثية تجمع قادة الأردن ومصر والعراق

تنعقد في العاصمة الأردنية عمان، اليوم الثلاثاء، قمة ثلاثية تجمع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إضافة إلى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

ويناقش القادة أوجه التعاون والاستثمار والاقتصاد بين دولهم، إلى جانب بحث القضايا الإقليمية في مقدمتها القضية الفلسطينية ومكافحة الإرهاب والملفين السوري والليبي.

وقبيل القمة الثلاثية، عقد عبد الله الثاني لقاءين منفصلين مع السيسي والكاظمي، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية “بترا”.

وتناول لقاء عبد الله والسيسي العلاقات الثنائية وآخر التطورات في المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، كما بحثا آليات التعاون والتنسيق بهدف الحد من انتشار وباء كورونا، والتخفيف من آثاره الإنسانية والاقتصادية.

وأكد الزعيمان الحرص على الارتقاء بالعلاقات بينهما في المجالات كافة، بخاصة الاقتصادية والاستثمارية، وقطاع الطاقة، والتبادل التجاري.

وشددا على مواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين ويخدم القضايا العربية.

وأشارت “بترا” إلى أن اللقاء تطرق إلى جهود محاربة الإرهاب وفق نهج شمولي، حيث أكد جلالة الملك ضرورة دعم الجهود التي تبذلها مصر بهذا الخصوص، لحماية أمنها واستقرارها.

وخلال لقاء العاهل الأردني مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، تم التأكيد على متانة العلاقات بين الأردن والعراق، والحرص على توطيدها في مختلف المجالات، ومواصلة التنسيق والتشاور بينهما إزاء مختلف القضايا.

ولفت جلالة الملك، خلال اللقاء، إلى ضرورة تفعيل الاتفاقيات الثنائية في جميع المجالات للنهوض بالعلاقات الاقتصادية، خاصة في مجال الطاقة والربط الكهربائي وزيادة التبادل التجاري.

وشدد جلالة الملك على وقوف الأردن إلى جانب العراق الشقيق في تعزيز أمنه واستقراره والحفاظ على وحدة ترابه، واستقلاله السياسي، والتصدي لكل محاولات التدخل في شؤونه الداخلية، بحسب ما نقلت وكالة “بترا”.

وجرى بحث الجهود المبذولة إقليمياً ودولياً في الحرب على الإرهاب وفق نهج شمولي.