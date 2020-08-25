السفير الامريكي لدى ليبيا: يجب التركيز على حل منزوع السلاح وسط ليبيا

اتفق السفير الامريكي، ريتشارد نورلاند مع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، على ضرورة أن تركّز مفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) تحت رعاية الامم المتحدة “على طرائق وقف إطلاق النار وكيفية التوصل إلى حل فعال منزوع السلاح في وسط ليبيا من شأنه أن يبدأ عملية خفض التصعيد وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا”.

جاء ذلك في مذكرة نشرتها السفارة الامريكية لدى ليبيا، أشارت فيها إلى أن نورلاند “تحدث يومي الأحد والاثنين مع شخصيات ومسؤولين سياسيين ليبيين لتقييم التقدم المحرز فيما يتعلّق بتفعيل البيانات الصادرة يوم الجمعة بشأن وقف إطلاق النار واستئناف إنتاج النفط في ليبيا”.

وذكرت أن السفير “أبلغ رئيس الوزراء السراج في اتصال هاتفي يوم الأحد أنّ بيان حكومة الوفاق الوطني، إلى جانب البيان الصادر عن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، يمثل تطورات إيجابية للغاية”.

كما نقلت البعثة الدبلوماسية الامريكية عن وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد طاهر سيالة قوله للسفير نورلاند في مكالمة هاتفية “أنّ ليبيا ترحب بردود الفعل الإيجابية من العديد من الدول الأجنبية حول البيانات الصادرة يوم الجمعة، واتفق مع السفير على أهمية دعم عملية المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة”.

وأضافت “في اتصال هاتفي مع رئيس جمعية إحياء ليبيا الدكتور عارف النايض، ناقش السفير التعددية السياسية المتنامية في ليبيا حيث قام الدكتور النايض ورئيس مجلس النواب صالح بتوسيع نطاق الأصوات الداعية إلى حوار ليبي داخلي حقيقي لدعم حل سياسي للنزاع”.

وقالت السفارة “في مكالمة أخرى مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط صنع الله، أكد السفير دعم الولايات المتحدة للترتيبات التي من شأنها أن تسمح بالاستئناف الفوري لإنتاج النفط بآلية شفافة لضمان بقاء الإيرادات مجمدة في انتظار عقد مفاوضات بين الأطراف الليبية بشأن التوزيع المستقبلي للموارد”.

كما نقلت عن السفير نورلاند الاعراب عن “قلق الولايات المتحدة بشأن النقص الحاد في الكهرباء، لا سيما في ظل تفشي جائحة كورونا بشكل متزايد” والذي “عبّر عن دعمه لحق المواطنين في كافة ربوع البلاد في المشاركة في الاحتجاجات السلمية”. كما حث الدبلوماسي الامريكي “القادة الليبيين على العمل معا لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب واغتنام هذه الفرصة السانحة للبلاد”.

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