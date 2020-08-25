تجدد الاحتجاجات في طرابلس وميليشيات تطلق النيران

دخلت التظاهرات في العاصمة طرابلس، الاثنين، يومها الثاني، فيما ردت الميليشيات الموالية لحكومة فايز السراج بإطلاق قنابل الغاز والرصاص الحي، حسب شهود عيان.

وردد المشاركون في التظاهرات الهتافات المنددة بحكومة السراج، على خلفية تردي الأوضاع المعيشية، لاسيما انقطاع الكهرباء والماء المتكرر، وانقطاع المياه، وأزمة السيولة النقدية.

كما ردد المتظاهرون هتافات تندد المرتزقة السوريين الذين جلبهم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى ليبيا للقتال مع قوات حكومة الوفاق الوطني، مشيرين إلى أن هؤلاء “يستلمون مكافآت تتجاوز ألفي دولار فيما لم تدفع الحكومة رواتب الليبيين منذ أشهر.”

وطالب المحتجون بإطلاق سراح المتظاهرين المعتقلين الذين خرجوا في احتجاجات، الأحد، في طرابلس.

وأفاد شهود عيان بأن كتيبة النواصي التابعة لقوات الوفاق أرسلت سيارات مدججة بالسلاح في طريق الشط بمحاذاة الميدان بطرابلس، حيث التظاهرات، وقامت بإطلاق النار باتجاه المتظاهرين، واعتقلت آخرين.

المصدر: وكالة نوفا الإيطالية

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية