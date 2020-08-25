 صالح يؤكد على حق التظاهر ويطالب أجهزة الأمن بحماية المتظاهرين في طرابلس

أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، على “حق المواطن في التظاهر السلمي والتعبير عن رأيه”، مطالبا كافة الأجهزة الأمنية في طرابلس بحماية المتظاهرين السلميين.

وقال مكتب رئيس البرلمان في بيان تعليقا على المظاهرات التي تشهدها طرابلس: “يؤكد رئيس مجلس النواب على حق المواطن في التظاهر السلمي والتعبير عن رأيه، فذلك حق من حقوق الإنسان كفلته المواثيق والأعراف والقوانين الدولية”.

وطالب رئيس مجلس النواب الليبي في بيانه “كافة الأجهزة الشرطية والأمنية الرسمية بمدينة طرابلس بحماية المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم”.

ودعا صالح النائب العام إلى تحمل مسؤولياته حيال الاعتداء غير المبرر وإساءة استعمال السلطة بحق المتظاهرين السلميين.

وخرج عدد من المتظاهرين الليبيين في شوارع طرابلس مطالبين بإسقاط مسؤولين بحكومة الوفاق الوطني، وذلك على خلفية سوء الخدمات اليومية المعيشة والصحية ونقص في السيولة النقدية في المصارف بالإضافة إلى انقطاع الماء والتيار الكهربائي لساعات تصل إلى 10 ساعات يوميا.

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