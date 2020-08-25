وفيات كورونا في ليبيا ترتفع إلى 203 حالات

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الثلاثاء، تسجيل 272 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 150 حالة جديدة و122 حالة مخالطة.

وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيان تفصيلي إلى تسجيل 4 حالات وفاة بالفيروس، إضافة إلى 16 حالة شفاء.

وبهذه التطورات، ارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في ليبيا إلى 11281 حالة، بينها 9966 إصابة نَشِطة، و1112 حالة شفاء، إلى جانب 203 حالات وفاة. وتصدرت العاصمة طرابلس قائمة المدن الأكثر تسجيلاً للإصابات الجديدة بكورونا، حيث سُجّلت فيها 83 حالة جديدة و20 حالة مخالطة.

وكانت بلدية طرابلس المركز قد حذرت من التزايد المُقلق بإصابات كورونا بمناطق: ” سيدي خليفة – شارع الزاوية – بن عاشور – زاوية الدهماني”، مُناشدة أهالي هذه المناطق بـ”لبس الكمامة وغسل وتعقيم الأيدي والتباعد الجسدي وعدم إقامة الأفراح والمآتم والاكتفاء بتقديم واجب التهنئة أو العزاء من خلال المكالمات الهاتفية”.

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