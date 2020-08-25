السراج يطالب المصرف المركزي بحل أزمة السيولة ومحاربة السوق الموازية

تعهد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، بمواصلة حكومة الوفاق العمل على الإصلاحات الاقتصادية، وحماية العملة الوطنية من المضاربات، مطالبًا المصرف المركزي لتحمل مسؤولياته واختصاصاته بالخصوص.

وقال السراج في كلمة وجهها إلى الليبيين، أمس الإثنين، إن المصرف المركزي عليه حل مشكلات السيولة وتوفيرها للمواطنين في جميع ربوع ليبيا، إضافة إلى معالجته لسعر الصرف ومحاربة السوق الموازية التي اعتبرها أحد سبل الفساد الرئيسة.

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كما طالب المصرف المركزي بتحمل مسؤولياته واختصاصته في تحديد آليات الاستيراد «حتى لا نضطر نحن كسلطة تنفيذية لمخالفة القانون كما حدث في السابق»، مؤكدًا حرص حكومة الوفاق على تنشيط وتفعيل الاقتصاد الوطني ومعالجة مختنقاته وتوفير فرص العمل ومحاربة الاحتكار والمضاربة.



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