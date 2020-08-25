دغيم: المؤسسة العسكريّة بقيادة المشير حفتر شرعية تستمد شرعيتها من مجلس النواب

ليبيا – قال عضو مجلس النواب زياد دغيم إنّ المتحدّث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري شكّك في صدق نوايا المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق، ولم يعلن رفض وقف إطلاق النار الذي هو أساس المبادئ في إعلان القاهرة.

دغيم وفي تصريحات خاصة لقناة الجزيرة القطرية أمس الإثنين أضاف أنّ مصر والإمارات وروسيا وفرنسا والسعودية دول جميعها رحّبت بسرعة ببياني وقف إطلاق النار الصادرين من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.

وأردف أنّ المؤسسة العسكريّة بقيادة المشير خليفة حفتر محترفة وشرعية تستمد شرعيتها من مجلس النواب، وتعمل بموجب القوانين السارية وستستمر.

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