جعودة: خروج المواطنين بمظاهرات حقّ طبيعي لا بدّ أن تكفله الدولة.. وعلى السراج تقديم استقالته

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 صالح جعودة إنّ خروج المواطنين بمظاهرات هو حقّ طبيعي لا بّد أن تكفله الدولة.

جعودة أشار خلال تغطية خاصّة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبثُّ من تركيا وتموّلها قطر أمس الإثنين وتابعته صحيفة المرصد، إلى أنّ من عطّل تشكيل الحكومة هو فائز السرج ومستشاروه.

وأضاف: “هناك خارجون عن القانون أطلقوا الرصاص في الهواء خلال المظاهرات، معروف لدينا ولديكم ولوزير الداخلية. لماذا لم يؤمّن كل القوة الأمنية بدلًا من أن يؤمّن رتله؟ الدولة رئيسها الشرعي وهو السراج و معه أعضاء الرئاسي اثنان منهم يشتكون على مواقع التواصل الاجتماعي. ووزير الداخلية يحمل رسائل وتوجيهات مضادّة لرئيس المجلس الرئاسي الذي يوجّه مستشاريه ضدَّ أعضاء الحكومة”.

كما تابع عضو مجلس الدولة الاستشاري بالقول: “على السراج أن يقول كلمة واحدة وهي: أنا مستقيل”.

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