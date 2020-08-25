ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

25 August, 2020

أعلنت الشركة العامة للكهرباء ،الثلاثاء ،عن تعرّض خط أبوظهير الباعيش وللمرة التاسعة على التولي بعد الانتهاء من صيانة الخط وإعادة تشغيله من جديد .

و ناشدت الشركة الجهات الأمنية باتخاذ ما يلزم من إجراءات لردع المخربين والحد من هذه الظواهر المشينة ومعالجتها بحسم من خلال فرض القانون للحفاظ على حقوق الناس والمال العام التي تسببت في قطع الكهرباء على الأحياء السكنية بالمنطقة لعدة أيام .

و قالت الشركة إن ظاهرة سرقة أسلاك الكهرباء المتكررة التي يمتهنها خارجون عن القانون على مكونات الشبكة الكهربائية عائقا كبيرا أمام الشركة العامة للكهرباء في الحفاظ على استقرار الشبكة العامة وتوزيع القدرة بشكل منظم ، والتي لاتزال مستمرة وبشكل شبه يومي من قبل مجموعة من اللصوص المجرمين الذين باعوا ضمائرهم ووجدانهم ووطنيتهم مقابل حفنة من الدنانير .