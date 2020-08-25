الشحومي: مطالبة الليبيين بأبسط حقوقهم أمر مشروع ولا يحتاج إلى إذن مسبق

ليبيا – أكّد الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي إنّه لم يبقَ أمام الليبيين سوى التعبير سلميًا عن استيائهم من ضياع بلادهم وثرواتها ومواردها على أيدي الفاسدين والمجرمين.

الشحومي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أمس الإثنين قال: “الشعب يتسلّق جدران وبوبات مقرّ مجلس الوزراء و المجلس الرئاسي، لعلَّ ساكني المكاتب يسمعون صراخهم. إنهم يريدون حقوقهم.

وأضاف: “لم يعد أمام الليبين سوى التعبير سلميًا عن استيائهم من ضياع بلادهم و ثرواتها و مواردها على أيدي الفاسدين والمجرمين”.

المحلل الاقتصادي نوّه إلى أنّ المطالبة بأبسط الحقوق أمر مشروع و لا يحتاج إذنًا مسبقًا من أحد،مشيرًا إلى أنّ تنازل أصحاب القرار أمر حتمي وسيفرضه الناس على الجميع.

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