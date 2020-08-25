الأزمة في ليبيا… خطوة إلى الأمام أم اثنتين إلى الوراء؟

تناقش الحلقة إعلان السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، عن أنه اتفق مع رئيس حكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، على ضرورة التركيز على وقف إطلاق النار وحل سياسي وسط البلاد.

وكان نورلاند قد اتفق مع السراج على “ضرورة أن تركز لجنة 5+5 التي تستضيفها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا فورا على وقف إطلاق النار وكيفية التوصل إلى حل فعال منزوع السلاح في وسط ليبيا من شأنه أن يبدأ عملية خفض التصعيد وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا”.

حكومة الوفاق كانت أعلنت، الجمعة الماضي، عن وقف إطلاق نار من جانب واحد في كل الأراضي الليبية، ودعت إلى جعل سرت والجفرة منطقتين منزوعتي السلاح.

لكن الخبير في الشأن الليبي، عبد الحكيم معتوق، إعتبر أن البيان الصادر لا يعدو كونه إختباراً للنوايا، مستبعداً حصول تبدلات عميقة في المشهد خلال وقت قريب، بسبب غياب عامل الثقة بين الفرقاء.

وفي مقابلة معه عبر برنامج “بانوراما”، اعتبر معتوق أن

“الكرة أصبحت في ساحة المجتمع الدولي والدول الكبرى، وعلى رأسها واشنطن، لوضع حد للتدخل التركي في ليبيا، الذي تحول إلى عامل توتر إضافي في الأزمة الليبية”.

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

التفاصيل في الملف الصوتي.