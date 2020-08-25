هذا ما قالته البعثة الأممية بشأن تعطيل العملية الانتخابية في تراغن

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن انزعاجها من إقدام مجموعة مسلحة بتعطيل العملية الانتخابية المقررة في تراغن.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في سلسلة تغريدات لها بموقع “تويتر” أن “انتخابات المجالس البلدية أساس الحيوية الديمقراطية على المستوى المحلي، وقد رحبت البعثة بشدة بالانتخابات المحلية التي أجريت في غات الأسبوع الماضي لذا نشعر بانزعاج بالغ جراء إقدام مجموعة مسلحة تابعة للقوات المسلحة العربية الليبية على تعطيل العملية الانتخابية المقررة في تراغن” بحسب البعثة.

وأضافت البعثة “يعتبر حق من حقوق الإنسان الأساسية، لمواطني تراغن وغيرهم، انتخاب مجالسهم البلدية ونأسف بشدة على حرمانهم من ممارسة هذا الحق” مذكرة “جميع الأطراف في ليبيا بالتزامهم العمل وفقاً للقانون الدولي” داعية إياهم “إلى حماية العمليات الديمقراطية في جميع أنحاء البلاد”.

وأعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجلس البلدية توقف العملية الانتخابية ببلدية تراغن مؤكدة أن العملية الانتخابية توقفت لاسباب امنية بعد هجوم مجموعات مسلحة وقامت باقفال مراكز الاقتراع .