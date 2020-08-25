العقوري يبحث مع هوف الوضع الصحي في البلاد

التقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري بمدينة بنغازي اليوم، رئيس بعثة منظمة الصحة العالمية لدى ليبيا إليزابيث هوف.

وتطرق الاجتماع للعديد من المواضيع، أبرزها مشكلة دخول الأدوية والأدوات الطبية التي تقدمها منظمة الصحة العالمية إلى ليبيا.

من جهتها أشادت هوف بالدور الذي تقوم به لجنة الشؤون الخارجية والجهات الصحية المختصة للمساعدة في مواجهة جائحة كورونا.

وبدوره جدد رئيس لجنة الخارجية استعداد اللجنة للتعاون المستمر مع منظمة الصحة العالمية وتسهيل عملها، خاصة في هذه الفترة التي يواجه فيها النظام الصحي الليبي تحديات كبيرة.

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