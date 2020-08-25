السراج يوجه بفتح ملفات الفساد المتعلقة بإهدار المال العام

وجه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اليوم الثلاثاء خلال لقاءه رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نعمان الشيخ بضرورة فتح جميع ملفات الفساد المتعلقة بإهدار المال العام.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن اللقاء بحث الخطوات التي اتخذت بشأن وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد وفقاً للاتفاقية المبرمة بين كل من هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد.

وأشار السراج إلى أن قرار تفعيل نظام إقرارات الذمة المالية لمسؤولي الدولة هو خطوة ضمن خطوات لضمان الشفافية ومحاربة الفساد.

وأوضح المجلس الرئاسي أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة السراج لتوصيات الاجتماع الذي عقد في 8 أغسطس الماضي بين الأجهزة الرقابية والمحاسبية والسلطة التنفيذية.