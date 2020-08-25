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البعثة: مجموعة مسلحة تابعة للجيش الوطني عطّلت انتخابات تراغن

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عبّرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن “انزعاجها البالغ” جراء إقدام مجموعة مسلحة تابعة للجيش الوطني على تعطيل العملية الانتخابية المقررة في تراغن.

وقالت البعثة في بيان، اليوم الثلاثاء، إنها “تأسف بشدة” على حرمان أهالي تراغن من ممارسة حقهم في انتخاب مجالسهم البلدية والذي يعتبر واحدا من حقوق الإنسان الأساسية.

وأضافت البعثة، “انتخابات المجالس البلدية أساس الحيوية الديمقراطية على المستوى المحلي، وقد رحبت البعثة بشدة بالانتخابات المحلية التي أجريت في غات الأسبوع الماضي.

وذكّرت البعثة جميع الأطراف في ليبيا بالتزامهم العمل وفقاً للقانون الدولي، وتدعوهم إلى حماية العمليات الديمقراطية في جميع أنحاء البلاد.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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