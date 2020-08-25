البعثة: مجموعة مسلحة تابعة للجيش الوطني عطّلت انتخابات تراغن

عبّرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن “انزعاجها البالغ” جراء إقدام مجموعة مسلحة تابعة للجيش الوطني على تعطيل العملية الانتخابية المقررة في تراغن.

وقالت البعثة في بيان، اليوم الثلاثاء، إنها “تأسف بشدة” على حرمان أهالي تراغن من ممارسة حقهم في انتخاب مجالسهم البلدية والذي يعتبر واحدا من حقوق الإنسان الأساسية.

وأضافت البعثة، “انتخابات المجالس البلدية أساس الحيوية الديمقراطية على المستوى المحلي، وقد رحبت البعثة بشدة بالانتخابات المحلية التي أجريت في غات الأسبوع الماضي.

وذكّرت البعثة جميع الأطراف في ليبيا بالتزامهم العمل وفقاً للقانون الدولي، وتدعوهم إلى حماية العمليات الديمقراطية في جميع أنحاء البلاد.

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